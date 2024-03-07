طلب إحاطة بسبب زحام شوارع الإسكندرية مع تنفيذ مشروع المترو

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن ما تشهده شوارع محافظة الإسكندرية من زحام شديد بالتزامن مع بدء تنفيذ مشروع تحويل خط أبو قير من سكة حديد إلى مترو.

وقال النائب، فى طلب الإحاطة، تشهد محافظة الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة، زحامًا شديدًا بمختلف شوارعها، بالتزامن مع توقف قطار أبوقير بشكل كامل، ليتم استبداله بمشروع مترو الإسكندرية الذي يتم تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الأعمال التمهيدية منه حاليًا.

وأضاف: مع توقف القطار أعلنت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي عن توفير وسائل مواصلات بديلة، أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل من الهيئة العامة للنقل العام بالإسكندرية، فى مسارات بديلة للركاب.

وتابع عضو مجلس النواب، ورغم ذلك تشهد المحافظة زحامًا شديدًا، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في خطة الحكومة لتوفير بدائل من وسائل المواصلات والمسارات أثناء تنفيذ المشروع.