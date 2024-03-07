رابطة الأندية المصرية تقرر تأجيل مباراة الأهلي وإنبي

أعلنت رابطة الأندية عن تأجيل مباراة الأهلي وإنبي، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.

وقررت إدارة المسابقات برابطة الأندية، الموافقة على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بتأجيل مباراة الأهلي وإنبي، والتي كان مقررًا لها يوم الجمعة الموافق 15 مارس المقبل.

وكان المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، قد طلب تأجيل مباريات الدوري ما بعد يوم 12 مارس، لرغبته في انطلاق المعسكر الأول قبل موعد التوقف الدولي بأسبوع للتعرف على اللاعبين.

ويشارك منتخب مصر في البطولة الدولية الودية بالإمارات، خلال الفترة 22 – 26 مارس، في أول اختبار لحسام حسن بعد تولي قيادة الفراعنة.

ومن المقر أن يلتقي منتخب «الفراعنة» مع نظيره منتخب نيوزيلندا، يوم 22 مارس المقبل، وفى حالة فوز منتخب «الفراعنة» على المنتخب النيوزيلندى، فسيخوض مباراته الثانية على هامش البطولة، يوم 25 مارس، مع الفائز من مباراة منتخبى تونس وكرواتيا.