انتهاء الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

انتهى منذ قليل، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، والتي ستُقام في العاصمة السعودية الرياض، على ستاد «الأول بارك» بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتُقام المباراة يوم الجمعة 8 مارس في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتُعد تلك المرة هى الأولى التي يُلعب فيها نهائي بطولة كأس مصر، خارج الأراضي المصرية.

وتقرر ارتداء الفريقين لزيهما التقليدي، حيث يرتدي الفارس الأبيض القميص والشورت الأبيض، على أن يرتدي حارس مرماه زيه باللون الأصفر، فيما سيرتدي المارد الأحمر لاعبوه القميص الأحمر والشورت الأسود، وسيرتدي حارس مرماه زيه باللون الأزرق.

وتم التأكيد خلال انعقاد الاجتماع الفني لمباراة، على أنه سيتم اللجوء للأشواط الإضافية بواقع شوطين حال استمرار التعادل، وإذا استمر سيتم الاحتكام لركلات الترجيح، ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو.