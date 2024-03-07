إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر

ضربت الإصابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري، وذلك قبل مباراة القمة أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر، والذي سيقام في المملكة العربية السعودية.

وتعرض أحمد نبيل كوكا لاعب وسط فريق الأهلي للإصابة، ولم يتمكن من استكمال التدريبات الجماعية اليوم «الخميس»، وذلك بسبب شعوره بآلام فى ضلوعه.

وكتب الإعلامي مهيب عبدالهادي مقدم برنامج اللعيب، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «إكس» مساء اليوم الأربعاء: «يستمر مسلسل الاصابات فى الأهلي.. كوكا خاض جزء من التدريبات ولم يتمكن من استكماله لشعوره بآلام فى ضلوعه».

ويواجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، أزمة بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا، أبرزها إصابة المغربي رضا سليم في العضلة الخلفية، وكذلك الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، في المباراة التي ستقام على ملعب «الأول بارك»، يوم «الجمعة» المُقبل، في تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.