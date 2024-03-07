طلب برلماني بشأن برنامج التعاون المصري السعودي في مجال التخصصات الطبية النادرة

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التجارة والصناعة، بشأن برنامج التعاون المصري السعودي في مجال التخصصات الطبية النادرة.

وقالت النائبة في طلبها: اتابعنا ترأس وزير التجارة والصناعة المصري، ووزير التجارة والاستثمار السعودي في الإجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، والتي شهدت فعالياته توقيع البرنامج التنفيذي في مجال الموارد البشرية للاستعانة بالكوادر الطبية في التخصصات النادرة، بين وزارة الصحة السعودية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر.

وتابعت عضو صحة: أن ذلك التعاون المشترك الذي نُقدر بشدة أنه يعزز أليات التعاون المشترك الذي يسهُم في دعم أواصر المحبة بين البلدين الشقيقين، فى ظل ما تقدمه الحكومتان المصرية والسعودية من دعم متواصل بشأن تيسير سبل التعاون في كافة المجالات، في ظل وجود الإرادة السياسية من الجانبين التي تولى اهتماماً لإزالة كافة المعوقات أمام تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، والأفراد والخدمات لتحقيق تعاون مشترك يصب في مصلحة البلدين على حد سواء.

وأضافت: إلا أننا نود أن نُحيطكم علمًا بأن القطاع الصحي والطبي في مصر يعاني معاناة شديدة من نقص حاد في الكوادر البشرية في التخصصات النادرة، مثل أطباء العناية والتخدير والأطفال وعناية كبار السن وعناية الأطفال بمختلف مستشفيات الجمهورية.

وأشارت إلى أن هناك العديد والعديد من المستشفيات المصرية تم تعطيل العمل بوحدات العناية المركزة والتخصصات السابق ذكرها بسبب عدم وجود كوادر طبية لتلك التخصصات، ومعظم المستشفيات الأخرى يقوم بالإشراف على تلك التخصصات إستشاريين باطنة، في ظل عدم وجود كوادر بشرية أو أطباء بتلك الاماكن.

وطالبت عضو صحة النواب، قبل أن يتم تفعيل ذلك البرنامج التأكد أولا من توافر تلك التخصصات بشكل كافي بمختلف المستشفيات المصرية، بجانب التأكد من أن تنفيذ ذلك البرنامج لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على القطاع الطبي المصري.