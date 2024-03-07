طارق رضوان يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو البرلمان الاتحادي الألماني

استقبل صباح اليوم الخميس النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائبة ريناتا ألت – رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاج) للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، لمناقشة الأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان في مصر والتطور الملحوظ الذي شهدته الدولة المصرية في هذا المجال منذ عام 2014 وإلى الآن، وخاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، ومخرجات الحوار الوطني وما مرت به مصر من تحديات سياسية وإقتصادية وأمنيه التي واجهتها مصر علي المستوي المحلي.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي تناول رضوان الحديث عن استضافة مصر لما يزيد عن 10 ملايين لاجئ على أرضها، وتناول اللقاء الحديث عن وتم الحديث عن ألحرب علي غزة وما يشهده الشعب الفلسطيني الأعزل من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، والعمليات الإجرامية التي تعد ضد كافة المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

واشار رضوان إلى أن ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني هي ممارسات ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على ضرورة توحيد الصفوف الدولية لوقف إطلاق النار الفوري، وتمكين منظمة الأونروا من استئناف عملها لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للحد من الوضع الكارثي في غزة.

وفي ختام اللقاء أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على إننا كبرلمانيين يجب علينا العمل سوياً علي جميع الأصعدة لتحقيق السلم والأمن الدوليين وضمان استمرار الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.