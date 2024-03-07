عبدالرازق يبعث برقية تهنئة للسيسي بمناسبة شهر رمضان

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر الرمضان المبارك.

وجاء في نص البرقية: يطيب لي بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن نرفع إليكم أسمى آيات التهانى القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بكل خير ويمن وبركات.

واستكمل: إننا إذ نستلهم من هذا الشهر المبارك ما اختصه به الله سبحانه وتعالى من فضائل رحمته وفيض كرمه وعطائه، وما يزخر به من دفع الجميع للعمل والعبادة معا، لنؤكد على وقوفنا جميعًا خلف قيادتكم الحكيمة وسياستكم الرشيدة لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التي تحققت على أرض مصر، داعين المولى القدير أن يسدد على طريق الخير والحق خطاكم نحو تحقيق طموحات الشعب المصرى الآبى في غد مشرق في ظل قيادتكم الحكيمة.

وكل عام وأنتم بخير