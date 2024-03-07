اللجنة الخارجية بالبرلمان تلتقي وفد من مجلس العموم البريطاني

التقى النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بوفد من مجلس العموم البريطاني برئاسة أليسيا كيرنز رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني.

بحضور كلاً من؛ النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقة شباب الأحزاب السياسيين، ومن أعضاء اللجنة النواب: عبد الله مبروك، إيلاريا سمير، ياسمين أبو طالب.

وفي بداية اللقاء رحب النائب كريم درويش بوفد مجلس العموم البريطاني مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشددًا على أهمية مثل هذا الزيارات البرلمانية لتقريب الرؤى ومناقشة وجهات النظر المختلفة.

ومن جانبها عبرت أليسيا كيرنز عن سعادتها لزيارة مصر، مؤكدة أهمية العلاقات التي تجمع البلدين، مشيرة أن هذه الزيارة تأتي في وقت حرج للغاية، منوهة أنها ممتنة بالدور الذي تلعبه مصر حيال الأوضاع في غزة،

وقد أكد النائب كريم درويش أن هذه الزيارة تأتى في وقت هام للغاية بسبب الأحداث المتلاحقة والتحديات الكبيرة الموجودة في المنطقة.

وقد تناول اللقاء العديد من الأحداث على الساحة الدولية حالياً وكان على رأسها الوضع في غزة، وتطرق اللقاء حول ضرورة وقف إطلاق النار بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي وأن يتم التفاوض لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة.

وقد أكد النائب كريم درويش أن حل هذه الأزمة بالكامل يكمن في حل الدولتين ووجود دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.

وأشار أن معبر رفح مفتوح منذ بداية أحداث 7 أكتوبر من الجانب المصري ولكن المشكلة تتمثل في عدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات الإنسانية للحيلولة دون انهيار الأوضاع الإنسانية في غزة.

وفى نهاية اللقاء أكد النائب كريم درويش على أهمية تضافر الجُهود والحوار المستمر والدائم لتقارب وجهات النظر والعمل على وقف الحرب في أسرع وقت والعمل على تحقيق مستقبل أفضل للجميع.