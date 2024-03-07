د.” محمد حسن خليل” :نفتقد الوزير السياسى القادر على وضع سياسات عاجلة للنهوض بالقطاع الصحى

رغم كثرة الوعود التى يطلقها وزير الصحة حول تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في كافة المستشفيات العامة والمركزية والقروية، ووحدات صحة الأسرة، المنتشرة على مستوى المحافظات، إلا أن زياراته الميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية على أرض الواقع أثبتت أنه لم يتحقق شيئا من هذه الوعود.. حيث تعانى المستشفيات والوحدات من اهمال شديد وغياب الأطباء والتمريض فى أوقات العمل الرسمية الذى يهدد حياة المرضى كما أن غياب النظافة بطرقات وحمامات المستشفى يهدد حياة المرضى و العاملين أيضا ..ورصد الوزير وقائع كثيرة أبرزها غياب الأطباء وطواقم التمريض,وتهالك الفرش وتدنى مستوى النظافة وغلق عيادات وتعطل الاجهزة الطبية ..

وتعليقا على ذلك تسآل دكتور “محمد حسن خليل” مقرر مساعد لجنة الصحة بالحوار الوطني ,هل وزير الصحة مهمته أن يفتش عن الأطباء المخالفين والمتغيبين واعطائهم جزاءات ؟! وأجاب قائلا:فى الواقع هذه ليست مسئوليته ,فالمسئولية الحقيقية للوزير هو رسم سياسات الصحة فى مصر.زومعنى نزول الوزير بنفسه للتفتيش على المستشفيات رغم أن هناك دكاترة مخطئين ولكن هناك مغزى آخر وهوأن كل المستويات القيادية من أول رئيس القسم فى المستشفى ومدير المستشفى ومدير الادارة الصحية ومدير المديرية الشئون الصحية بالمحافظة وديوان عام الوزارة كل هذا الهيكل الادارى مهامه إدارية وهو المسئول عن انضباط العمل كجزء من مهامه ,الوزر لفت انتباهه أن هناك نسبة متغيبين عالية من الأطباء والأطقم الطبية ,فلماذا لم يلتفت الهرم الادارى إلى هؤلاء المتغيبين؟! أما الوزير فعندما يرصد نسبة غياب عالية للأطباء لابد أن يمارس مهامه كوزير سياسى ويرى ما هى السياسات التى أدت إلى تزويغ الأطباء ,صحيح أن الفساد والإهمال والتغيب مشكلة موجودة فى العالم بنسبة 10% ولكن الوضع فى مصر يفوق هذه النسبة عدة أضعاف وهذا سببه مشاكل فى السياسات وهذه المشكلات يجب أن يحلها الوزير فعليه أن يطرح سياسات تحقق الانضباط فى العمل .

ضعف الميزانية

وتحدث د”خليل ” عن أبرز السياسات التى تؤدى إلى فشل الهيكل الطبى مشيرا إلى إنها واضحة ومعروفة منذ سنوات طويلة ,ولكن الوزير يتجاهلها ..وأولها هو ضعف الميزانية المخصصة للصحة ,فرغم أن متوسط الانفاق العالمى على الصحة وصل هذا العام إلى 6,9% من الناتج المحلى الإجمالى ,فى حين الانفاق فى مصر على الصحة لا يزيد على 1,25% من الناتج الاجمالى المحلى رغم أن الدستور نص على 3% عام 2014 ويزيد تدريجيا ليصل إلى 5% وهو مالم يتم تحقيقه,وللاسف الوزرة لا تريد الاعتراف بأن نقص الموازنة هو سبب لكل مشكلات القطاع الصحى فى مصر حيث يترب عليه عجز المرتبات خاصة بالنسبة للأطباء والتمريض فهى أقل من الحد الأدنى للحياة الكريمة ,ونقص المستلزمات ونقص آسرة المستشفيات التى تتناقص بدلا من زيادتها وفقا لعدد السكان فعدد الاسرة لدينا 83 ألف سرير فى حين كان العدد فى 2008 كان العدد 123 ألف سرير أى نقص العدد نحو 40ألف سرير ,وهذا ليس بسبب تزويغ الأطباء,فالانفاق على الصحة فى مصر يمثل خمس الحد المتوسط العالمى المفترض أن ينفق.

وطالب د”محمد حسن خليل “بضرورة أن يتواجد لدينا وزير يستطيع أن يغير سياسات ,ولكن معنى انه يعطى جزاءات للاطباء المتغيبين هذا اعتراف ضمنى منه بفشل الهيكل الإدارى بالوزارة من أصغر موظف إلى أكبر قيادة بديوان عام الوزارة ,وفشل الوزير نفسه أن يعرف أن دوره اصلاح السياسات,والمطالبة بزيادة ميزانية الصحة ,فهو يريد شراء خدمة بأقل من ربع ثمنها.

نقص عدد الأطباء

وتحدث “خليل “عن مشكلة أخرى وهى نقص عدد الأطباء قائلا :اذا افترضنا أن كل الدكاترة المتغيبين حضروا ومارسوا مهامهم فى أوقات العمل الرسمية هل هذا سيحل مشكلة الصحة فى مصر؟! ويجيب أن حضور الأطباء بكامل عددهم لن يحل مشكلة تدنى الخدمات الصحية لأننا نواجه مشكلة كبيرة وهى قلة عدد الأطباء وهروب الأطباء من المستشفيات الحكومية ,فالمتوسط العالمى حوالى 1,7طبيب لكل 1000 من السكان ,لكن فى مصر 1 طبيب لكل 1000 من السكان ,حتى لو انتهى التزويغ لن تنتهى مشكلات الصحة ,لأن الأطباء لديهم مشكلات والوزير يعلمها جيدا ,فالطبيب فى مصر يشتغل فى أكثر من مكان لكى يستطيع أن يعيش بشكل لائق ,وهذا ظلم كبير للطبيب وعائلته ,والطبيب الذى يعمل فى 5 أو 6 مستشفيات وعيادات ومراكز متى سيجد الوقت للقراءة وتنمية معلوماته ,وبالتالى تزويغ الدكاترة مشكلة من المشكلات ,ولو حضر كل الدكاترة لان يكفى عددهم المرضى فى مصر.

وأضاف د”محمد حسن خليل” أن من أبرز المشكلات التى يواجهها قطاع الصحة فى مصر أيضا نقص عدد آسرة المستشفيات فى مصر, ففى الستينات كانت عدد الآسرة 2,2 سرير لكل ألف من السكان ,واليوم عدد كل الآسرة فى كل المستشفيات الحكومية بما فيها الجامعية 83 ألف سرير أى حوالى 0,8 سرير لكل ألف مواطن,أقل من نصف المتوسط العالمى.

وأوضح أن مشاكل الصحة لا تنحصر فى تغيب الأطباء ولك الوزير لديه ملف كامل من الأزمات عليه أن يحلها أولا .

وأكد أن إعطاء عقوبات للطبيب دليل على أن الوزير يقدم الأطباء كبش فداء لأن المواطنين دائما يؤكدون أن الخدمة الطبية فى مصر خدمة سيئة,ولخص الوزير المشكلة فى تزويغ الدكاترة ,ويبتعد عن المشاكل الأساسية.