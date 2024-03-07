د”خالد سمير”:الطبيب فى السعودية يتقاضى ما يعادل 300 ألف جنيه وفى مصر مرتبه يساوى الحد الأدنى للاجور

ظاهرة تغيب الأطباء والأطقم الطبية رصدها وزير الصحة الدكتور “خالد عبد الغفار”خلال جولاته المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية ,تلك الجوالات التى يجريها على مستوى المحافظات لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها والوقوف على التحديات والمشكلات واتخاذ اجراءات اللازمة لحلها .

طالب د”خالد سمير”استشارى أمراض القلب أن الوزير لابد أن يتابع مهامه من أجل تطوير المنظومة الصحية فى مصر مشيرا إلى تدنى رواتب الأطباء فى مصر ,وبالتالى فالطبيب لدينا غير متفرغ للعمل فى المستشفيات العامة ,وطالبوا أكثر من مرة زيادة الأجور وهم يتفرغون للعمل ,فالطبيب المصرى فى السعودية يعمل 8 ساعات فى اليوم لمدة 5 أيام فى الأسبوع ويتقاضى مرتبا 20 ألف ريال وهو ما يعادل 300 ألف جنيه فى الشهر ,أما فى مصر فالطبيب مطلوب منه أن يعمل بالحد الأدنى للأجور الذى يساوى بينه وبين العامل ,وبالتالى هو مضطر للعمل طوال اليوم ليس من أجل الحياة الكريمة فحسب ولكن أيضا للانفاق على دراساته الماجيستير والدكتوراة ,فالسنة الواحدة رسوم الرسالة الواحدة فى السنة حوالى 15 ألف جنيه ,فالوزير لابد أن يسأل نفسه كيف يعيش الطبيب بهذا الأجر حياة كريمة؟اذا كان يريد أن يحل المشكلة ,ولكن نحن فى مصر اعتادنا على هذه السياسة منذ ال 70 سنة الأخيرة ,فالوزارة تنزل تفتيش على المستشفيات ليس لكى تسمع مشكلات الناس وتعمل على حلها ,ولكن لكى تأخذ الغياب وتزايد على الأطباء.

وأوضح أن الصحة خدمة مثلها مثل أن خدمة لابد أن يدفع المواطنين تكلفتها بالكامل ,مشيرا إلى أن كل المشاكل التى حدثت فى التعليم والصحة سببها السياسة الحكومية ,والتصريحات الوردية بأن كل الخدمات مجانية وفى الحقيقة لا يوجد خدمات على أرض الواقع ,وفى المقابل يتم عمل سوق موازى مثل الدروس الخصوصية والسناتر فى التعليم ,وفى الصحة هناك العيادات والمراكز الخاصة ولكن الصحة مشاكلها أكبر ,لانها مكلفة ,والحل فى مصر هو منظومة التأمين الصحى الشامل شرط عدم تدخل سياسى ,فمادة الصحة فى الدستور جيدة جدا لوتم تنفيذها ,ولكن للاسف تم تفريغها من مضمونها ,فالدستور ينص على ادارة صندوق التأمين الصحى بواسطة هيئة مستقلة ولكن فوجئنا بوزير المالية رئيسا لصندوق التأمين الصحى ,ووزير المالية لديه عجز فى الموازنة ,والدولة مكلف بدفع اشتراكات غير القادريين ,وهناك نص بأن الأسعار تراجع كل 3 سنوات ومنذ عمل الدراسة فى 2016 و2017 لم يتم تعديل أسعار الخدمات الصحية ,وبالتالى فالسياسة هى السبب فى تدنى الخدمة الصحية ,فلابد من تسعير التكلفة الحقيقية للخدمات الصحية ,ومن ضمن التكلفة اعطاء أجور عادلة للأطباء والتمريض حتى يتفرغوا للمستشفيات العامة..مشيرا أن الأجر العادل اليوم للطبيب لا يقل عن 50 ألف جنيها .