د”إيهاب الطاهر”: وزير الصحة حمل الأطباء فشل المنظومة ولم يتكلم عن نقص المستلزمات والأدوية وآسرة الرعاية المركزة والأجهزة العطلانة

مشكلات تغيب الأطباء و الأطقم الطبية مثلت صداع فى رأس الوزير وقام خلال جوالات تفقدية على بعض المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بتحويل كل المتغيبين إلى التحقيق,فى حين لم ينتبه الوزير إلى أن هناك موجة كبيرة من استقالات الأطباء ,أو أن الأطباء الجدد يرفضون استلام التعيين من أساسه ,لم ينتبه الوزير إلى عدم توافر الأدوية ونقص عدد الأسره والأجهزة المعطلة والعمليات المتوقفة بسبب نقص المستلزمات,لم يفكر الوزير فى الأسباب التى دفعت هؤلاء الأطباء إلى الهروب من أداء مهامهم ,ولم يتسآل الوزير أين الجهاز الادارى فى المستشفى وأين رئيس المستشفى وأين مدير المديرية ؟!..وهل من المعقول أن أن يتم التعامل مع صحة المواطنين وفقا لضمير الطبيب ,أم أن هناك قوانين ولوائح ملزمة ولكنها لا تطبق ,وهل مهو وزير الصحة تنحصر فى الذهاب للمستشفيات ومتابعة الحضور والغياب ,أم أن مهمتة هى وضع سياسات فاعلة لاعادة هيكلة القطاع الصحى فى مصر ؟!

أكد د”إيهاب الطاهر ” عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، والأمين العام لنقابة الأطباء الأسبق, فى أى منظومة حقيقة لكى تقدم خدمة على مستوى العالم تتضمن حقوق وواجبات ,ومن ينتقص من الحقوق فمن المتوقع أن ينتقص من الواجبات ,ودائما المسئولين فى مصر يعتمدون على الجوالات الإعلامية ..فهل معنى أن الوزير يمر على المستشفى ويحيل المدير إلى التحقيق ويقرر جزاءات للأطباء المتغيبين ولكن هذا لن سيحل المنظومة الطبية فى مصر ,ودائما ما يقوم الوزير والمحافظ بالجوالات ولكن هل هناك تقدم ملموس فى مستوى الرعاية الصحية شعر به المواطن المصرى هذا لم يحدث ,,وبالتالى فإن هذا ليس هو الحل ,فالوزير والمسئولون يحاولون غسل أيديهم من المشكلة ويقدموا صورة للمجتمع بان الوزارة “عملت اللى عليها “وحاسبت المقصريين ,هناك أطباء مقصريين فهذا موجود فى أى قطاع ,ولكن تحسين المنظمة الصحية يتطلب معرفة المشكلات وحلها ,مثل مهنة الطبيب يقوم بتشخيص المرض ثم اعطاء العلاج .

أشار د”إيهاب الطاهر “إلى أن مشكلات الأطباء معروفة منها تدنى الاجور ,وعدم وجود بيئة آمنه أثناء تأدية وظيفتهم ,ومحاولة تحميل الأطباء مشكلات المنظومة الصحية ,فالوزير عندما قام بجولاته على المستشفيات ورصد تغيب الأطباء هى اتكلم أن المستشفيات تعانى من عدم وجود أجهزة طبية ,وأجهزة معطلة من فترة طويلة ,ولا يتم اصلاحها ,هل الوزير اتكلم عن وجود مستلزمات ناقصة ,ونقص فى الأدوية ..هذه المشكلات مسئولية الوزير وليست مسئولية الطبيب ,فالوزير يحاول تصوير أن المشكلة هى مشكلة ضمير ولكن لا يعقل أن نتركأداء الواجبات لضمائر الناس ,فهذا يعنى فشل المنظومة ,ولذلك لابد من الاعتماد على قوانين ولوائح تعطى الحقوق والواجبات.

أخطاء المهنة

وأضاف حتى الآن يتم محاسبة الأطباء بموجب قانون العقوبات فى قانون أخطاء المهنة ,لدينا مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم للبرلمان منذ سنوات وحتى الآن لم ير النور,فلا يوجد حماية للأطباء ولذلك تزايدت هجرة الأطباء ,هناك نقص فى مستلزمات العمل وآسرة الرعاية المركزة ,والمرضى وآسرهم لا يجدون سوى الأطباء لتحميلهم الذنب .. إذا كنا نريد حل المشكلة يجب حصرها أولا ووضع حلول لها أما الشو الاعلامى وتحميل الطبيب مسئولية تدنى الخدمات الصحية فهذا لن يحل أزمة الصحة فى مصر .