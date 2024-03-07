مجلس إدارة نادى الزمالك: 100 ألف جنيه لكل لاعب مكافآة الفوز بكأس مصر

رصدت ادارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، مكافآت مالية خاصة للاعبين في حالة الفوز علي الأهلي والتتويج بلقب كأس مصر، خلال المباراة التي ستجمعهما مساء غداً الجمعة، فى السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والتى ستُقام علي ملعب «الأول بارك» بالمملكة العربية السعودية.

وكانت إدارة الزمالك، قد أبلغت لاعبي الفريق عن قيامها بصرف مكافآت خاصة لكل لاعب فى اللقاء بقيمة تتخطي الـ 100 الف جنيه، وذلك فى حالة تحقيق الفوز علي الأهلي والتتويج بلقب كأس مصر، والتى تُقام لأول مرة خارج مصر.

ويأتى هذا القرار، حرصًا من مجلس إدارة نادى الزمالك علي تحفيز اللاعبين برصد مكافآت خاصة، حتى يكون حافزًا قويًا لبذل كل لاعب قصاري جهده في المباراة، وكذلك تحقيق افضل نتيجة في المنافسة علي لقب كأس مصر، ليكون أول ألقابه فى هذا الموسم، وبخاصة بعد ابتعاد الفارس الأبيض عن المنافسة على لقب بطولة «دورىNile»، لهذا الموسم بنسبة كبيرة .