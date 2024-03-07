بعد واقعة فتاة الشروق.. اتصالات النواب تستدعي مسئولي “أوبر” للوقوف على ضمانات أمان الركاب

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي رئيس اللجنة السبت المقبل، وسائل التطور التكنولوجي لشركات النقل الذكي لتوفير الأمان حتى تتواكب منظومة الأمان، وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأكد بدوى أن اللجنة استدعت مسئولي شركة أوبر وكريم للوقوف علي حقيقة ماتم في واقعة فتاه الشروق حبيبة الشماع، وعلي عوامل الأمان التى تتخذها الشركات خلال الرحلات، بالاضافة إلى المتابعة الدوريه للسائقين والكباتن بما يضمن توافر الأمان الكامل لمستقلي هذه السيارات من المصريين.

ولفت بدوى أن الدولة بذلت جهود كبيرة في منظومة التحول الرقمي وعلي هذة الشركات التعامل وفق المعايير التى وضعتها الدولة، لضمان التزام جميع الشركات بجميع الضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما يقوم به من مجهودات جبارة لتعميم التحول الرقمي بجميع الشركات والمؤسسات.