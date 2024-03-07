مودرن فيوتشر وزد إف سى تعادلا سلبيا في ختام الجولة الـ15 من “دوريNile”

انتهت منذ قليل مباراة فريق مودرن فيوتشر أمام نظيره فريق زد إف سى بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم “الخميس”، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن الفريقين حاولا عدة مرات احراز هدف السبق، كل فى مرمى الآخر، عن طريق مهاجمى الفريقين، إلا أن كل المحاولات لم تأتى بثمارها، ولم يتمكن أى منهم فى الوصول إلى مرمى الخصم، لتنهتى المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، رفع فريق زد إف سى رصيده للنقطة 22 في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري، وبفارق الأهداف أمام بيراميدز، صاحب المركز الخامس، فيما رفع فريق مودرن فيوتشر رصيده للنقطة 16 في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف فريق الجونة الذى يأتى فى المركز العاشر.

ويلتقي فريق زد إف سى في الجولة الـ16 مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، يوم “الثلاثاء” المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يحل مودرن فيوتشر ضيفًا على زعيم الثغر يوم الإثنين المقبل فى الجولة نفسها.