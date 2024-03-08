الليلة الزمالك والأهلى وجهًا لوجه فى نهائى كأس مصر 2023 بالسعودية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم الجمعة إلى ملعب «الأول بارك» في العاصمة السعودية الرياض الذي سيكون مسرحا لموقعة الأهلي وغريمه الزمالك في نهائي كأس مصر، وذلك فى السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

المباراة تقام ضمن فعاليات موسم الرياض وبجوائز مالية كبيرة للفريقين، علما بأن الأهلي يسعى للحفاظ على اللقب الذي حققه في النسخة الماضية.

وكان المارد الأحمر، قد بلغ النهائي بالفوز على إنبي 3-0، فيما احتاج الزمالك إلى ركلات ترجيحية للتغلب على بيراميدز 4-3 بعد التعادل 3-3.

وسيحصل بطل النسخة الحالية من كأس مصر 2023 على 950 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على 250 ألفا.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس مصر برصيد 38 لقبا، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.

المارد الأحمر هو حامل لقب أعرق البطولات المصرية، بعد أن تغلب في النسخة الماضية على بيراميدز في النهائي 2-1 بعد اللجوء للشوطين الإضافيين.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين في نهائي كأس مصر 2021 التي أقيمت في يوليو 2022، وفاز الزمالك وقتها بهدفين مقابل هدف.

تشكيل قمة الأهلي والزمالك المتوقع في نهائي كأس مصر 2023

أما فيما يخص لقاء الليلة، فمن المتوقع أن يدخل كل فريق المباراة بخطة مختلفة سواء السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي أو نظيره جوزيه جوميز في الزمالك.

وعن تشكيل الأهلي المتوقع فمن المنتظر أن يكون كالآتى:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات وأنتوني موديست

فيما يتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالآتى:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثى وحسام عبدالمجيد وعمر جابر وأحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد “دونغا” وعبدالله السعيد وأحمد سيد “زيزو” ومصطفى شلبى

خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” وناصر منسى