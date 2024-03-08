حسام حسن يعلن قائمة المنتخب الأولية عقب قمة الأهلي والزمالك فى نهائي كأس مصر

حدد المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، يوم الأحد المقبل موعدا لإعلان القائمة النهائية للفراعنة، والتي تستعد للسفر إلى الإمارات، للمشاركة في الدورة الودية الدولية إلى جانب منتخبات، كرواتيا ونيوزيلاندا وتونس.

وسيواجه منتخب “الفراعنة” نظيره منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات، على أن يواجه الفائز منهما من مباراة تونس وكرواتيا.

حسام حسن وجهازه المعاون، فى مرحلة التحضيرات في الساعات المقبلة، لاعلان أسماء القائمة النهائية للاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكر مارس، والذي سينطلق يوم 12 من الشهر الجاري.

وسيحدد المدير الفني للمنتخب حسام حسن، القائمة النهائية للفراعنة عقب نهاية المباراة النارية المرتقبة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة بنهائي كأس مصر والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية على ملعب الأول بارك.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، قد استقر على قائمة اللاعبين المحترفين والتي تضم محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش ومحمد شريف وأحمد حجازي وحمدي فتحي ومصطفى محمد.