قبل نهائى كأس مصر.. جلسة ودية برعاية وزير الشباب والرياضة بين مجلسى الأهلى والزمالك فى السعودية

على هامش الاستعداد للمواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم “الجمعة”، في نهائي كأس مصر، عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، جلسة ودية مع مجلسى إدارة الزمالك والأهلي.

وشهدت الجلسة، حضور مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالإضافة إلى مجلس إدارة النادى الأهلي.

ومن جهته أثنى الدكتور أشرف صبحي على الروح الطيبة بين إدارة الناديين، والمشهد المشرف الحالي بينهما.

وأكد وزير الشباب والرياضة ضرورة العمل على استمرار هذا المشهد العظيم خلال مواجهة اليوم بين الفريقين، على ملعب “الأول بارك” بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، للخروج بالشكل الأمثل الذي يليق بمصرنا الحبيبة، وخاصة أن المباراة سيتابعها الملايين في جميع أرجاء الوطن العربي وكافة البلدان حول العالم.