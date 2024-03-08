الزمالك والأهلى تحركا إلى ملعب “الأول بارك” استعدادا لنهائي الكأس

تحرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من فندق الإقامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، متجهاً إلى ملعب الأول بارك، استعداداً لمواجهة الأهلي مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر.

وألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، محاضرة فنية على اللاعبين شرح خلالها خطة المباراة ومنحهم التعليمات الأخيرة والمهام المطلوبة منهم خلال المباراة.

كما تحركت حافلة النادي الأهلي لملعب “الأول بارك”، استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وكان الأهلي قد تأهل لهذا الدور بعدما انتصر على إنبي في نصف النهائي بنتيجة 3-0، في حين فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح.