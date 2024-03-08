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مايا مرسى تهنئ سيدات مصر بيوم المرأة العالمى.. وتؤكد: المرأة المصرية أيقونةٌ للنجاِح والكفاِح وِرمُز القوةِ والمثابرة ..

كتب نجوى إبراهيم
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وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، التهنئة للمرأة المصرية، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمى ، والذى يتزامن الاحتفال يوم 8 مارس من كل عام .قالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية موجهه التهنئة للمرأة المصرية بهذه المناسبة :المرأةُ المصريةُ هى أيقونةٌ للنجاِح والكفاِح وِهَى رمُز القوةِوالمثابرة والتحدِىِ .

وتابعت الدكتورة مايا مرسى : المرأة المصرية أصُل حكاية الوطن، والعاشقةُ لترابه، والـُمدافعةُ عنهُ حتى النخاع.. كُّل عاٍم وكُّل امرأٍة مصريٍة عظيمٍة بخٍير

نجوى إبراهيم
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