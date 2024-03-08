تعرف على تشكيل الفريقين الأهلي والزمالك فى نهائى كأس 2023

أعلن المدير الفنى للمارد الأحمر مارسيل كولر، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الزمالك في نهائي كأس مصر مساء اليوم الجمعة على استاد “الأول بارك” بمدينة الرياض السعودية.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وتضم دكة بدلاء الأهلي كلاً من: عمر كمال وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة، ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

ومن ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي، والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى “زيزو”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد حمدي ومحمد أشرف “روقا” وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا” وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.