الجونة يفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ16 من “دورىNile”

حسم فريق نادى الجونة مساء اليوم “الجمعة”، نتيجة لقاءه أمام نظيره بلدية المحلة محققا فوزا غاليا عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 16 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يلتقى فيها الفريقان طوال تاريخهما في جميع البطولات.

وسجل أهداف فريق نادى الجونة، اللاعبين أيمن سعد ورضا صلاح، فيما أحرز هداف “دورىNile” لاعب بلدية المحلة حسام أشرف هدف فريقه الوحيد فى اللقاء.

وبهذا الفوز، يعو فريق نادى الجونة إلى الانتصارات مرة أخرى بعد 6 لقاءات لم يحقق فيها أي مكسب، حيث تعادل 4 مرات وخسر مرتين، وعلى الجانب الآخر لم يتمكن بلدية المحلة من الفوز في المباراة الثانية على التوالي له بعد الانتصار على الإسماعيلي في الجولة الماضية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة ليصل للنقطة الـ19 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد فريق بلدية المحلة عند النقطة الـ16 في المركز الـ12.