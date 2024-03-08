بهدفين دون رد الأهلي.. يتوج على حساب الزمالك بلقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخه بالقاضية الثانية

توج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب “الأول بارك” بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

تمكن لاعب المارد الأحمر إمام عاشور من تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة البديل.

وبدأت المواجهة بين الفريقين، في السابعة والنصف من مساء اليوم “الجمعة” على ملعب “الأول بارك” بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

لعب الأهلي مع الزمالك ثلاثًا وثلاثين مباراة في بطولة كأس مصر عبر تاريخ البطولة، فاز الأهلي ست عشرة مباراة وفاز الزمالك في إحدى عشرة مباراة، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 58 هدفاً واستقبلت شباكه 48 هدفاً.

يذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 233 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 102 مباراة وفاز الزمالك في 53 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 353 هدفاً وسكنت شباكه 243 هدفاً.

فاز الأهلي ببطولة كأس مصر 38 مرة منها مرتان مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتان بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ست مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاث مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.