مورينيو عن كأس مصر: الأهلي استثنائي».. والزمالك لم يستحق الخسارة

ثمن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي السابق، أداء الزمالك خلال نهائي كأس مصر 2023 أمام غريمه التاريخي الأهلي، مشيرا إلى أن الأخير “استثنائي”.

واقتنص الأهلي اللقب من أنياب الزمالك بعد الفوز 2-0 على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بعد ثنائية إمام عاشور ومحمد مجدي قفشة.

واقتنص الأهلي اللقب من أنياب الزمالك بعد الفوز 2-0 على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بعد ثنائية إمام عاشور ومحمد مجدي قفشة.

سيطر الزمالك على أغلب فترات المباراة خاصة في الشوط الثاني، وكان قريبا من التسجيل في أكثر من فرصة لكن تألق مصطفى شوبير حارس الأهلي حال دون ذلك.

وفي تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة، قال مورينيو: “الزمالك لم يكن يستحق الخسارة، ولكن من يسجل يفوز في النهاية، وهو ما فعله الأهلي”.

وواصل: “لكن الفرق الكبيرة مثل الأهلي لديها شيء استثنائي، البعض يطلق عليه حظا والآخر يراه خبرة”.

وبسؤاله عن الهدف الذي نال إعجابه من ثنائية الأهلي، قال مورينيو: “أنا مُعجب للغاية بهدف إمام عاشور وتحركاته داخل منطقة جزاء الزمالك”.

وكان إمام عاشور تلقى تمريرة سحرية من زميله محمد مجدي في الدقيقة 84، ليسجل في مرمى زميله السابق محمد عواد، قبل أن يرد الهدية لـ “قفشة” بأسيست الهدف الثاني.