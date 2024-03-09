طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو في لقاء القمة أمام الأهلى

كشف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد أسامة، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأبيض، خلال مباراة القمة ضد النادي الأهلي، والتي أقيمت مساء أمس «الجمعة»، على أرضية ملعب «الأول بارك» بمدينة الرياض في السعودية.

وقال طبيب الزمالك محمد أسامة في تصريحات مُتلفزة، أن إصابة زيزو هي عبارة عن إلتواء في الكاحل، وسيتم عمل أشعة على قدم اللاعب فور زوال الورم، لتحديد مدة غيابه.

وكان زيزو قد تعرض للإصابة بعد التحام مع كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي، في الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الأول.

ولم يستطع زيزو إكمال اللقاء بسبب الإصابة، ليتم استبداله بين شوطي المباراة، والدفع بشيكابالا بدلًا منه.

وكان الزمالك قد خسر لقب كأس مصر، عقب هزيمته على يد غريمه التقليدي الأهلي، بهدفين دون رد، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.