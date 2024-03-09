الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي بعد التتويج بالكأس ويشكر الجماهير الوفية

قدم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، التهنئة للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني والإداري الطبي، بعد التتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ39.

وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والإصرار على حسم البطولة للأحمر، مؤكدًا على أن هذا الفوز يلقي بالمسئولية على كل عناصر المنظومة، ويدفع الجميع لتحقيق المزيد من الانتصارات على كافة المستويات.

كما وجه التحية والشكر إلى جماهير الأهلي الوفية التي تساند النادي وفرقه الرياضية في كل المواقف، لا سيما التي تواجدت في ملعب المباراة مساء أمس «الجمعة»، وكان لها دور كبير في تحفيز اللاعبين ودعمهم ومنحهم الثقة حتى نهاية اللقاء.

وجدد الخطيب الشكر للأشقاء بالمملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لاقته بعثة الأهلي، مثلما جرى في السابق أثناء المشاركة في مونديال الأندية، ولاقى فيها فريق الأهلي كل الدعم والمساندة من الأشقاء في السعودية.

وأقيم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، على ملعب الأول بارك في الرياض، في نسخة استثنائية تقام للمرة الأولى خارج القاهرة.