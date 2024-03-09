باقية بإرادة صندوق النقد.. ضياء دواد يهاجم الحكومة خلال مناقشة قانون المالية الموحد

هاجم النائب ضياء الدين داود، حكومة المهندس مصطفى مدبولي، بسبب السياسات الاقتصادية التي تنتهجها، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون المالية الموحد، اليوم السبت، معلنًا رفضه مشروع القانون، موجهًا انتقادات حادة للحكومة واعتبر أنها باقية “رغمًا عن إرادة البرلمان وتنفيذًا لما اعتبره النائب أوامر صندوق النقد الدولي وكيل الدائنين، للأسف، ليست باقية بإرادة البرلمان والنواب، لأن الشعب المصري كله والنواب، طالبوا مرارًا برحيل الحكومة لأنها عجزت عن أداء الدور الوظيفي ليها.

وقال النائب خلال الجلسة العامة: إن “حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى التي تولت في7 يونيو 2018 كان سعر الدولار حينها مقابل الجنيه 17.83، بكل فخر بالأمس القريب أصبح الرسمي قرابة خمسين جنيه، بكل فخر الحكومة الباقية الراسخة أمام البرلمان بأوامر صندوق النقد الدولي”.

وأضاف: “كل النتائج الاقتصادية التي ترتب عليها معاناة المصريين، وتوقع البرلمان وكل نائب رحيل الحكومة ولكنها باقية ليس بإرادة البرلمان ولكن وكيل الدائنين المندوب السامي صندوق النقد”.

واعتبر أن الحكومة “عجزت عن تنفيذ ما تعهدت به من موازنة البرامج والأداء وجاية تستسمح البرلمان في سنتين زيادة”، منتقدًا منح الحكومة فترة جديدة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء. ولفت إلى أن التعديل يضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة، وقال “مطلب مشروع وطالبنا به، لكن هل أنت قادر على تحمل الديون، هل الحكومة أصبحت قادرة”، مشيرًا إلى أن عدد من الهيئات الاقتصادية ستنضم للموازنة بديون جديدة.

وقال داود “أرفض مشروع القانون رغم أن به ملامح استحقاقات”، وتابع “داخلين على حساب ختامي وموازنة جديدة وولاية جديدة للرئيس، والشعب المصري كله والنواب، وأنا سامع بودني كلماتكم تقولوا أن الحكومة عجزت عن أداء الدور الوظيفي، نبلع كلماتنا ننسى تعهداتنا والا الصندوق يسلبنا إرادتنا في التغيير الحقيقي وإلا أصبحنا تحت تأثير مخدر الصفقات”.

ولفت إلى ما يتردد عن وجود “مرحلة تانية من العاصمة 4.5 مليار ناويين تستمروا في ده؟”. واختتم “أوجه كلامي لكل ضمير في القاعة لم يعد مجال للتسامح مع السياسات التي تتبعها الحكومة، أطالبكم بما تعهدتم به أمام الشعب المصري وتغيير الحكومة ولا نقع تحت تأثير الصفقات، سنكون أمام أزمة أخطر مما نحن فيها الآن.. هل هننسى ما تعهدنا عليه، أم أن الصندوق سلبنا إرادتنا؟ أم وقعنا تحت تأثير مخدر الصفقات ووعود الدولارات؟ لأننا إن لم نعدّ أداء اقتصاديًا حقيقيًا فلم يتحملنا الزمن طويلًا وسنجد أنفسنا أمام أزمات خطيرة”.

مختتمًا: “أوجه كلامي للنواب، لم يعد هناك مجال للتسامح مع السياسات التي تتبعها الحكومة، لذا أرفض الحكومة وأطالب بحكومة جديدة”.