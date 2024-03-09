مكاسب الأهلي بعد التتويج بلقب كأس مصر 2023

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر لموسم «2022-2023»، بعد الفوز على الزمالك، مساء أمس «الجمعة».

وسجل المارد الأحمر هدفي الفوز بكأس مصر في الدقيقتين 84 و«90+4»، عن طريق إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

وخرج المارد الأحمر من المباراة بـ7 مكاسب، أولها دون شك هو الفوز بلقب جديد وهو كأس مصر ليكون البطولة رقم 150 في تاريخه، واللقب الــ39 في هذه المسابقة.

أما المكسب الثاني للأهلي هو حسم ديربي القاهرة، وإضافة انتصارا جديدا في المواجهات المباشرة ضد الزمالك «في آخر 10 مواجهات بين الفريقين بجميع المسابقات، فاز الأهلي في 7 لقاءات، وفاز الزمالك في لقاء وحيد، وحسم التعادل مباراتين».

وسجل الأهلي اسمه في صفحات التاريخ بعدما أصبح أول فريق يحصد لقب كأس مصر خارج الأراضي المصرية، علمًا بأن السعودية احتضت البطولة لأول مرة.

كما نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز الرابع على التوالي في القمة بمختلف المسابقات تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر «توج ببطولتي كأس السوبر وكأس مصر على حساب الزمالك، وفاز في مباراتين بدوري الموسم الماضي».

وحصد كولر اللقب السابع مع الأهلي منذ قدومه في سبتمبر 2022 «كأس السوبر «3 مرات»، الدوري الممتاز، كأس مصر «مرتين»، ودوري أبطال أفريقيا»، كما توج ببرونزية كأس العالم للأندية 2023.

وحصد النادى الأهلي من وراء التتويج بكأس مصر مبلغ 950 ألف دولار، وهي مكافأة الفوز باللقب، مقسمة كالتالي: «350 مكافأة أساسية للفائز بالكأس، و500 ألف دولار إضافية من موسم الرياض، إضافة إلى 100 ألف دولار رسوم المشاركة».

كما استطاع فريق الشياطين الحمر، القضاء عقدة الزمالك في نهائيات كأس مصر، حيث توج الأهلي باللقب بعد أن تفوق الزمالك في ثلاث نهائيات متتالية للبطولة بين الفريقين أعوام 2015 و2016 و2022.