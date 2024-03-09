القومى للمرأة يختتم جلسات برنامج التثقيف المالى للسيدات 

اختتمت فعاليات جلسه الاعتماد العاشرة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات، والتى ينظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO ، في إطار مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس و المغرب، واستمرت على مدار خمسة ايام، واستهدفت تدريب 14 متدربه ممن تقدمن للحصول على البرنامج عن طريق التسجيل على صفحة المجلس الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شارك في الجلسه 8 مدربين ممن قام المجلس والمنظمة بتدريبهم خلال الفترة الماضية وتأهلوا بعد تقييمهم لدخول جلسه الاعتماد تمهيداً لاعتمادهم كمدربين وطنيين لبرنامج “التعامل الرشيد مع اموالي ”

وفى ختام جلسة الإعتماد قام ممثلو وزارة الخارجية الفنلندية السيدة أوتى هيرفونين مستشار أول لشؤون المناخ والبيئة والسيدة سوفي سيبيلا مسؤولة برامج التعاون الإنمائي الإقيلمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بزيارة للمتدربات للتعرف على خبراتهن والاستفادة التى حصلن عليها، كما تم الحديث عما قام به المجلس من جهود فى برنامج التثقيف المالي وقد اشاد الوفد بما تم تحقيقه في البرنامج ،كما تم تدريب 107 مدرب تثقيف مالي، وتم اعتماد ٥٧ منهم اعتمادا وطنيا، ويواصل المجلس القومي للمرأة مع منظمة العمل الدولية اعتماد المدربين تباعا وفق تقييمهم .

البرنامج يهدف إلى التدريب على رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال عده انشطة يقمن بها خلال ال 5 ايام ومن موضوعات البرنامج : تحديد الاهداف الماليه – كيفية الفصل بين الاحتياجات والراغبات – كيفية اعداد الموزانه الشخصية ومتابعتها – وسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الانسب وفق الهدف – وسائل التمويل المختلفة – القروض وكيفية احتساب قيمه تمويل القرض – التعامل مع المؤسسات المالية – التأمين واهميته .