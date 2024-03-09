مجلس نقابة أطباء القاهرة يفتتح أعمال تطوير فرع النقابة بمدينة نصر 

افتتح مجلس نقابة أطباء القاهرة أعمال تطوير وإعادة تأهيل فرع النقابة بمدينة نصر ، لتيسير تقديم كافة الخدمات لأطباء القاهرة.

وقالت الدكتورة شرين غالب؛ إن أعمال التطوير تأتى فى اطار التيسير على الأطباء فى منطقة شمال القاهرة جنبا إلى جنب مع المقر الرئيسي فى شارع قصر العينى والحرص على تقديم كافة الخدمات النقابة فى أسرع وقت ممكن بسهولة ويسر.

وأشارت ” غالب ” بالجهود التى بذلتها اللجنة المشكلة للاشراف على أعمال التطوير وحرصها على المتابعة المستمرة والدقيقة لكافة التفاصيل ، مشيدة بما انتهت إليه أعمال التطوير.

و قال الدكتور مينا سمعان وكيل نقابة أطباء القاهرة أن أعمال التطوير شملت البنية التحتية للمبنى والوجهات والأثاث والامكانيات التقنية اللازمة ليحصل الطبيب على كافة الخدمات التى يحتاجها فى أقرب مكان له.

فيما أوضح الدكتور عماد سلطان أمين الصندوق أن أطباء القاهرة بإمكانهم الحصول على خدمات تسجيل المنشأت الطبية وتسديد اشتراكات النقابة من الأطباء و حجز الرحلات الترفيهية و حجز رحلات العمرة بالتنسيق مع المقر الرئيسي.

وأضاف الدكتور محمد البرعى الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة ؛ إن الأطباء يمكنهم من خلال فرع مدينة نصر الحصول على الموافقات المباشرة أو تسليم كافة الأوراق المطلوبة والمسندات ليتم إرسالها مع مندوب للمقر الرئيسي أو النقابة العامة وإتحاد المهن الطبية حسب طبيعة الخدمة أو الطلب بالاضافة لخدمات العلاج والمعاشات بالتنسيق مع اتحاد المهن الطبية.

وقال الدكتور عامر نصر أمين مساعد الصندوق أن مجلس النقابة قرر أن يبدأ تطوير و إعادة تأهيل مقر النقابة الرئيسي فى شارع القصر العينى بعد عيد الفطر مباشرة .

وفى ذات السياق أعلن الدكتور جوزيف وحيد الأمين العام المساعد مقرر اللجنة الاجتماعية الانتهاء من شراء وتجهيز فيلا لأطباء القاهرة بمنتجع أكواريوس فى العين السخنة وسيتم فتح باب الحجز للأطباء وأسرهم