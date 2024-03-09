خلال مناقشات قانون المالية الموحد.. برلماني: الفساد من مواريث الدولة المصرية

أبدى برلمانيون تعجبهم بشأن تعديلات قانون المالية الموحد، واقتراح لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بمد التطبيق الكامل لموازنة “البرامج والأداء”، على كافة الوزارات والجهات الحكومية خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بقانون المالية الموحد بدلا من 4 سنوات كما ورد من الحكومة.

ووضعت وزارة المالية التحول التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء منذ عام 2016، باعتبارها ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتعد البرامج هي مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.

من جانبها، طالبت ميرفت أليكسان، بالعودة إلي النص الحكومة بأن يكون تطبيق موازنة الأبواب والبنود، وذلك بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأكدت أليكسان أن طلب مد تلك الفترة إلى 6 سنوات “غير منطقي” إذا كانت تريد الحكومة تطبيق قواعد الحوكمة حقًا، خاصة وأننا قطعنا شوطا في تلك الموازنة، منذ سنوات.

فيما قال عضو مجلس النواب محمد عرفات إن الحكومة نصت في مشروعها على 4 سنوات، بينما لجنة الخطة طالبت بـ6 سنوات، وهذا أمر غريب؟ وتابع :”الحكومة أدرى بنفسها .. هو احنا بنهرب من موازنة البرامج والأداء” ، متسائلًا: “الفساد من مواريث الدولة المصرية ولكن لا يزال مستغرب رأي اللجنة”.

من ناحيته، أكد وزير الدولة للشئون النيابية علاء فؤاد أن مضى على صدور قانون المالية العامة الموحد عامان وكان نص المادة القائم ينص على أن يكون التطبيق خلال 4 سنوات، أي أنه لم يتبقَ سوى عامين، وتابع أن اللجنة والحكومة اتفقا علي التعديل وليس اللجنة فقط واحتساب فترة 6 سنوات ستحسب علي قانون المالية القائم.

وعلق وزير المالية محمد معيط أن تطبيق موازنة البرامج والأداء فات منهم سنتين والتجهيزات اللازمة علي مستوي الجمهورية من تدريبات وبنية تحتية وهياكل ونظم معلومات استشعرنا أن الموضوع سيحتاج لمدة سنتين أخريين”.

وانتهت الجلسة إلى الموافقة علي مد التطبيق إلى 6 سنوات كما جاء بتقرير لجنة الخطة والموازنة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة أكدت في تقريرها أن مقترحها جاء نظرًا لعدم جاهزية وزارة المالية للتطبيق تم تعديل النص على أن يكون التطبيق خلال 6 سنوات من العمل بالقانون أي يتبقى 4 سنوات على التطبيق الكامل.

وأصبح نص المادة المعدلة كالتالي: يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.