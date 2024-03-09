برلماني: السيسي وجه رسائل هامة في يوم الشهيد ومصر لن تنسي الذين ضحوا من أجلها

قال النائب عبدالله لاشين: إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية يوم الشهيد تضمنت العديد من الرسائل الهامة، وكشفت حجم التحديات التى واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية.

واكد لاشين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وجه رسالة هامة بحرصه على المشاركة سنويا فى الاحتفال بيوم الشهيد، وتكريم أسر الشهداء تأكيد على أن مصر لم ولن تنسى شهداء الوطن، والتضحيات التى قدمها أبطال مصر البواسل من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على استقرار مصر وأمنها القومى.

وتوجه بخالص التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والانتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولأسر الشهداء، وللشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى “يوم الشهيد” الذى يوافق 9 مارس من كل عام، كما وجه تحية عميقة من القلب لكل شهداءنا الأبطال في يوم الشهيد،مؤكدل أن ذلك اليوم الذي تستلهم فيه الأجيال الجديدة روح الفداء من قصص وبطولات الشهداء التى سطرها التاريخ بحروف من نور.