النقل تستجيب للبرلمان بتفعيل زر استغاثة بجميع رحلات أوبر وكريم

طالب النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بتفعيل اليأت متابعه لجميع مستقلي السيارات التابعه لشركات ركاب النقل الذكي اوبر وكريم وغيرهم من الشركات بما يحقق الضمانات الكاملة لكل عوامل الأمان الخاصة بمستخدمي هذة الشركات.

وشدد بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بحضور مسئولي شركة اوبر وكريم وبحضور المهندسة حنان عبدالواحد من جهاز تنظيم النقل التابع لوزارة النقل والمواصلات، علي ضرورة تفعيل زر استغاثه أو طلب مساعدة، في الابلكيشن sos حتي يلجأ إليها الركاب حال حدوث أي طارئ، وتتم الاستجابه له في غرفة عمليات الشركة، أو اي جهات متابعة أخرى، حتي يتم السيطرة علي اي خروقات من الممكن أن تحدث من الكابتن او الركاب على حد سواء.

وتابع بدوي بأن لجنة الاتصالات داعمه لجميع الاستثمارات في مصر والشركات النقل الذكي والتكنولوجي، وكذلك لجميع الكباتن والسائقين العاملين في هذه الشركات الملتزمين لأنهم “ولاد مصر وبياكلو عيش، لكن ماحدث في واقعة فتاة الشروق يدق ناقوس الخطر”.

ووافقت المهندسة حنان عبدالواحد ممثل جهاز النقل بوزارة النقل والمواصلات علي مطالب رئيس اتصالات النواب، مؤكدة بأن الشركات متعاونة مع الوزارة وأن أي إجراء يصب في مصلحة أمان الراكب والمواطن سيتم تنفيذها، حرصا على تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.