نقل النواب توصي بتنظيم زيارات ميدانية لمحافظات الدلتا والصعيد

أوصت لجنة النقل خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية إلي محافظات الدلتا ومحافظات الصعيد، وذلك لتفقد مشكلات المواطنين بقطاع النقل في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك بعدما استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الاجتماع، التحديات التى تواجه المواطنين بدوائرهم في قطاع النقل.

وبدوره شدد النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، علي ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة السابق إقرارها بشأن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وأكد قرقر، علي ضرورة قيام الحكومة بإفادة اللجنة بما تم تنفيذه من تلك التوصيات وما لم يتم تنفيذه حتى الآن، وما خطتها بشأنها.

وأشار النائب إلى أن اللجنة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تفعيل دورها في الزيارات الميدانية، لاسيما بمحافظات الدلتا وكذلك محافظات الصعيد في ضوء اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد والسعي لتنميتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بها.

وقال النائب وكيل لجنة النقل، إن القيادة السياسية تبذل جهودا غير مسبوقة في تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النقل بمختلف قطاعاته.

وتابع، أن لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، تقع علي عاتقها باستمرار متابعة تنفيذ تلك الجهود والعمل علي تذليل أى عقبات أمامها، حتى يشعر المواطنين بعائد ذلك التطوير الذى تستهدفه الدولة المصرية.