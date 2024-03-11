التموين ارتفاع نسب توريد محصول القصب إلى 4 ملايين و307 ألف طن منذ بداية الموسم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع معدلات توريد قصب السكر إلى الـ مصانع، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية حيث بلغت نحو 4 ملايين و307 آلاف طن، وتم إنتاج 444 ألف طن سكر منذ بداية الموسم.

واكدت الوزارة أن كميات السكر المخصصة للمنظومة التموينية مؤمنه بالكامل حيث يبلغ سعر السكر في المنظومة التموينية 12.6 جنيه للكيلو ، وتقوم الدولة بدعمه لصالح المواطن،كما أعلنت استمرار طرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها .