طلب إحاطة ضد الزراعة والاتصالات بسبب تطبيق “هدهد” لخدمة الفلاح

تقدمت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن عدم فاعلية تطبيق “هدهد” لتقديم التوعية والإرشاد الزراعي المناسب للفلاحين والمزارعين.

وأضح الطلب البرلماني أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت في 2021 التشغيل التجريبي لتطبيق “هدهد” المساعد الذكي للفلاح، وذلك في إطار خدمات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الإلكترونية وذلك التطبيق الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين، كما أنه يوفر محتوى إرشادي رقمي حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

وأشارت النائبة إلى أنه فضلًا عن أنه من المفترض أن يحقق تطوير نوعي في منظومة الإرشاد الزراعي لتكون لحظية ودقيقة موجهة لكل فلاح حسب احتياجاته ومحصوله والآفات التي قد تصيب محصوله، وتقديم سبل الدعم الفني والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، من الزراعة وحتى الحصاد.

مشيرة إلى أن ذلك التطبيق الذي جاء ضمن حزمة من مشروعات تطوير المنظومة الزراعية بكافة أركانها والتحوّل نحو زراعة حديثة ذكية تمثل عمادًا رئيسيًا في بناء مصر الرقمية إلا أن ذلك التطبيق بالممارسة العملية تبين أنه لم يقدم أي نوع من التوعية للفلاح أو المزارع فيما يخص الإرشاد الزراعي، وذلك لعدة أسباب من أهمها أن ذلك التطبيق تجاهل أن هناك عدد كبير من الزراعية أو الفلاحين غير مواكبين للطفرة التكنولوجية أو التقنية بهذا الشأن، وهو ما حال دون تحقيق التطبيق للهدف الذي تم إطلاقه من أجله وهو التوعية والإرشاد الزراعي.

وطالبت النائبة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل وضع استراتيجية توعوية وتثقيفية لكافة الفلاحين والمزارعين لتعليمهم كيفية التعامل مع التطبيق والاستفادة منه بالشكل الأمثل في جزئية الإرشاد الزراعي.