البنك الأهلي فى ضيافة المارد الأحمر فى سهرة رمضانية بـ«دوريNile»

فى التاسعة والنصف مساء اليوم «الثلاثاء»، وعلى استاد القاهرة الدولى، يستضيف فريق الاهلى نظيره البنك الاهلى، فى مباراة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلى يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما تم تتويجه بطلا لكأس مصر للمرة التاسعة والثلاثين في تاريخه على حساب الزمالك بهدفين دون رد، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدى أفشة فى اللقاء الذى أقيم بملعب «الأول بارك» بالسعودية.

وفى آخر لقاء له بالدورى الممتاز، كان للمارد الأحمر مباراة أمام نظيره فريق بلدية المحلة، حقق فيها الأحمر فوزاً كبيراً على البلدية بخمسة أهداف لهدف، وكان اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للمسابقة، فيما سجل خماسية الأهلي، اللاعب وسام أبو علي «هدفين» وهدف لكلاً من كريم فؤاد ورضا سليم وموديست وسجل للبلدية حسام أشرف من ضربة جزاء في الدقيقة 87، فيما كان فريق البنك الاهلى، قد خسر من ظيره فريق فاركو بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة لمسابقة «دورىNile».

ولدى الأهلى 17 نقطة في جدول الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يأتى البنك الاهلى فى المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 21.

وكان خمسة لاعبين دفعة واحدة، قد خرجوا من حسابات المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسري مارسيل كولر، فى مباراة البنك الليلة بسبب الإصابة، وهم محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأليو ديانج ووسام أبو على ومحمد الضاوى كريستو.

وقد طالب مارسيل كولر لاعبيه بمواصلة الفوز فى مواجهات الدوري، وبخاصة الفوز بالمؤجلات للزحف نحو قمة المسابقة، كما قرر المدرب السويسري على مواصلة سياسة التدوير بين لاعبيه لتفادى الإرهاق والاصابات.

يدخل البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى مباراة الليلة، للبحث عن تصحيح مسار الفريق فى جدول الدوري مستلحاً بنجومه المتميزين، وعلى رأسهم محمد أبو جبل وكريم بامبو وياو أنور وأيمن أشرف وسيرجى أكا ومحمد هلال، وطالب طارق مصطفى لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة أمام حامل لقب الدوري وبطل كأس مصر.