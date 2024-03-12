الليلة.. الزمالك يطوى صفحة الكأس أمام الجونة فى «دورىNile»

فى التاسعة والنصف مساء اليوم «الثلاثاء»، وعلى استاد خالد بشارة بالغردقة، يحل فريق الزمالك ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق الجونة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة بجانب كونها سهرة كروية رمضانية.

ويدخل الأبيض مباراة الليلة، بعد خسارة لقب كأس مصر أمام الغريم التقليدى النادى الأهلى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الأول بارك بالسعودية الجمعة الماضى.

وحقق الزمالك فوزاً على الداخلية بهدف دون رد سجله عمر جابر فى آخر ظهور له بمسابقة الدوري باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري، فيما فاز الجونة على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ولدى الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف فيما يحتل الجونة المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14.

من جهته طالب المدير الفنى للأبيض جوميز، لاعبيه بضرورة مصالحة جماهيرهم الغاضبة من ضياع لقب الكأس، ولن يحدث هذا إلا عن طريق الانتصارات فى كل لقاءات الدوري ضمن خطة الزحف نحو قمة جدول المسابقة.

ومن المنتظر أن يجرى جوميز بعض التعديلات على التشكيل الذى سيواجه به فريقه الجونة، ومن المنتظر أن يمنح بعض الصفقات الجديدة فرصة المشاركة مثل محمد شحاتة مع عودة سيد نيمار، بجانب الدفع بمحمود شيكابالا من بداية اللقاء، فى ظل إصابة أحمد زيزو، كما يدرس جوميز منح سامسون أكينولا فرصة أكبر فى قيادة هجوم الفارس الأبيض.

فيما يتمسك المدير الفني للجونة علاء عبد العال، بالخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الليلة لاستغلال حالة الحزن، التي يعيشها لاعبو الزمالك بعد ضياع كأس مصر، ولدى المدير الفنى علاء عبد العال لاعبين مميزين، وعلى رأسهم صبري رحيل ونور السيد.