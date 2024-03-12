تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم «الثلاثاء»، مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويُذكر أن الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية، يشهد تواجد 8 فرق مشاركة منها 5 فرق عربية من أصل 7 شاركت فى دور المجموعات، حيث ودع المسابقة من دور المجموعات فقط، فريقا الهلال الليبي والإفريقي التونسي.

الفرق العربية التي تأهلت هي اتحاد العاصمة الجزائري متصدر المجموعة الأولى، وخلفه مودرن فيوتشر المصري، فيما صعد الزمالك وأبوسليم الليبي عن المجموعة الثانية، فيما تصدر نهضة بركان المغربي المجموعة الرابعة كخامس فريق عربي في ربع النهائي.

ومع تواجد هذا الخماسى، هناك فريق دريمز الغاني بطل المجموعة الثالثة، وريفرز يونايتد النيجيري وصيفها، والملعب المالي وصيف المجموعة الرابعة.

وقد أسفرت القرعة عن صدام مصري خالص بين فريقي مودرن فيوتشر والزمالك في ربع النهائي، فيما يلتقى فريق أبوسليم مع شقيقه المغربي نهضة بركان، ويلتقي اتحاد العاصمة مع ريفرز يونايتد، كما سيتواجه الملعب المالي مع دريمز الغاني.

مباريات ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024

مودرن فيوتشر المصري × الزمالك المصري

أبوسليم الليبي × نهضة بركان المغربي

ريفرز يونايتد النيجيري × اتحاد العاصمة الجزائري

الملعب المالي × دريمز الغاني