المصريين الأحرار يُدين الهجوم المسلح علي دير قبطي بجنوب أفريقيا ويطالب بضبط الجناة والقصاص

أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، حادث الهجوم المسلح الإجرامى الذى وقع على دير مصرى بأسم القديس مار مرقس والقديس صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا، أسفر عن إستشهاد 3 رهبان من الكنيسة القبطية المصرية علي يد مُسلحين.

وقال الحزب: إن الهجوم المسلح على احد بيوت العبادة والصلاة امرًا يخالف كافة المبادئ الإنسانية وبخاصة تزامنًا مع اصوام مباركة سواءً الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة او صوم شهر رمضان المعظم، مما يجعل الحادث الخسيس انتهاك صارخًا لحقوق الإنسان واولها حق الحياة.

وطالب حزب المصريين الأحرار، السلطات المختصة في دولة جنوب افريقيا الكشف عن ملابسات الحادث واعلان التفاصيل وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مع مناشدة للسلطات المصرية المتابعة واثقين بان القيادة السياسية المصرية حريصة كل الحرص على حقوق أبنائها تحت اي سماء وفوق أي أرض.

ووجه الحزب رئيسًا وقيادات واعضاء خالص العزاء للقيادة السياسية المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أب كل المصريين، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، و الأنبا انطونيوس اسقف الإيبارشية للكنيسة القبطية، وكافة ابناء الكنيسة في استشهاد القمص الراهب تكلا الصموئيلي وكيل المطرانية وسكرتير نيافة الأنبا انطونيوس مرقس والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس خالص العزاء لكل المصريين واسر الشهداء.