أفريقية البرلمان تعقد اجتماع للتعرف على سياسة الدولة وجهود الدبلوماسية المصرية على مستوى القارة

عقدت لجنة الشئون الافريقية اجتماعُا، برئاسة النائب الدكتور شريف الجبلى رئيس اللجنة، وذلك للتعرف على سياسة الدولة ومبادراتها وجهود الدبلوماسية المصرية على مستوى القارة الإفريقية، وبحث سبل تعزيز هذه الجهود بما يدعم التواجد المصري في إفريقيا، والتعرف على آخر تطورات الأوضاع والصراع في دول منطقة غرب إفريقيا، بحضور السفير إيهاب عوض مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية.

وأكد السفير إيهاب عوض أن العمل فى القارة الإفريقية يحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوجه التواجد المصرى فى إفريقيا ودعم مختلف أطر التعاون بدول القارة فى مختلف المجالات، وذلك بما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة، إلى جانب دعم الدولة لأهداف الطلاب الأفارقة الأكاديمية والعملية، بما يعود بالنفع على دولهم. وكذلك بذل كافة الجهود لدعم العلاقات المصرية الإفريقية.

وأوضح حرص مصر على دعم دول الساحل ودول غرب افريقيا ونقل وتبادل الخبرات في ظل التحديات الجمة والتهديدات الجسيمة التي تواجهها هذه الدول، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف اللذان يشكلان خطرًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أشاد بأهمية مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام نظرًا لإسهامات المركز القيمة في مختلف مجالات السلم والأمن في إفريقيا، حيث إنه يعد امتدادا لدور مصر الرائد في تعزيز جهود السلم والأمن والاستقرار دوليا وإقليميا، ويأتي هذا في إطار الجهود المضنية للرئيس عبد الفتاح السيسى الرامية إلى تحقيق التنمية وإعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد النزاعات فى القارة الأفريقية.

من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلي على حرص مجلس النواب على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل في إفريقيا والتعاون مع الاشقاء الأفارقة على مستوى القارة، من خلال إصدار التشريعات الداعمة لتنشيط الاستثمار وزيادة حجم الصادرات أو الموافقة على الاتفاقيات الدولية التي تسعى لتعزيز التعاون الثنائي مع العديد دول القارة الافريقية في مختلف المجالات، كما تحرص لجنة الشئون الإفريقية على عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة العقبات التي تواجه الجهات المعنية بالشأن الافريقي والتعاون معها، وأن اللجنة على استعداد كامل لتقديم كل ما لديها من خبرات من أجل التصدي لهذه العقبات، بما يسهم فى زيادة التبادل التجارى مع الدول الإفريقية، وربط مصالح مصر مع مصالح الشعوب والمجتمعات الإفريقية.

كما أكد على ضرورة اشراك القطاع الخاص من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن الافريقي، ومنها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بما يدعم دورها ويحقق أهدافها المنوطة بها، ويفتح أسواقًا جديدة أمام القطاع الخاص المصري بالقارة الإفريقية، وهو ما سبق أن تم التأكيد عليه خلال اجتماع سابق مع الوكالة.

وفي نهاية الاجتماع أكد السادة النواب أعضاء اللجنة على ضرورة أن تتضمن هذه المرحلة وضع آليات وخطوات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وذات مردود سريع، من أجل زيادة حجم الاستثمارات والصادرات مع الاستعانة بالخبرات في العديد من المجالات ومنها الاستثمار الزراعي والصناعي والتجاري والثقافي باعتبارها صور جادة للقوى الناعمة بما يعزز من التعاون مع دول القارة الافريقية وتقارب وجهات النظر واتفاق المصالح بين الاشقاء الافارقة، هذا بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة وجود آلية لضمان استمرار التواصل مع الدارسين الأفارقة بعد تخرجهم من مختلف الجامعات المصرية لتكليل الجهود المبذولة وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة.