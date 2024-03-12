بريمونتادا مثيرة في الوقت القاتل البنك الأهلي يفوز على الأحمر

خسر فريق الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم «الثلاثاء»، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح الأهلي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة عن طريق الفرنسي أنتوني موديست، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، سددها بقدمه في الشباك.

وأدرك فريق البنك الأهلي التعادل سريعا في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، بعد خطأ فاعي قاتل من الأهلي، ثم عرضية داخل منطقة الجزاء استغلها بامبو وسددها في شباك مصطفى شوبير.

وأحرز رضا سليم هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، بعد ضربة مرمى من مصطفى شوبير غالطت مدافع البنك الأهلي، استغلها الجناح المغربي وسددها في شباك محمد أبو جبل.

وفي الشوط الثاني تمكن البنك الأهلي من إدراك التعادل عن طريق اللاعب محمد هلال في الدقيقة 63، لكن الأهلي تقدم مرة أخرى بهدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وتعادل البنك الأهلي مرة أخرى عن طريق سعيدو سيمبوري في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، ثم سجل ياو أنور الهدف القاتل في مرمى الأحمر في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت بدلا من الضائع برأسية متقنة في مرمى شوبير.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الأهلي المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بينما يقع فريق البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.