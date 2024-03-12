الزمالك يسقط بثلاثية أمام الجونة في «دورىNile»

سقط فريق الزمالك أمام نظيره الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد خالد بشارة.

وسجل رضا صلاح هدف الجونة الأول في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، بعدما استغل خطأ دفاع الزمالك واصطدام محمود علاء مع زميله أحمد حمدي، فيما وأدرك فريق الزمالك التعادل عن طريق أحمد فتوح بعد كرة عرضية من محمود عبدالرازق شيكابالا داخل منطقة الجزاء ارتقى لها برأسه وسددها في الشباك في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وأحرز سامسون أكينيولا هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، لكن الجونة عاد في المباراة وسجل التعادل عن طريق لاكي إمانويل في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، ثم سجل فرانك مبيلا إتوجا هدف الفوز في الدقيقة 81، ليقتنص ثلاث نقاط غالية.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يقع فريق الجونة في المركز السادس برصيد 22 نقطة.