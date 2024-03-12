التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة المصري البورسعيدي وزد في الدوري الممتاز

انتهت أحداث مباراة زد إف سي والمصري البورسعيدي بالتعادل بثنائية لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى اللقاء الذى أُقيم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تقدم فريق زد إف سي بالهدف الأول في مرمى فريق المصري البورسعدي في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب عبد الرحمن البانوبي.

وفي الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني تمكن فريق المصري البورسعيدي من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب محمد الشامي في مرمى فريق زد إف سي.

وفي الدقيقة 80 أضاف فريق زد الهدف الثاني في مرمى فريق المصري البورسعيدي عن طريق اللاعب شادي حسين

وفي الدقيقة 90 عادل فريق المصري البورسعيدي النتيجة بركلة جزاء ينجح في ترجمتها ميدو جابر في مرمى فريق زد إف سي

وبهذه النتيجة بينما رفع فريق زد إ سي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق 15 مباراة، فاز في5 مباريات، وتعادل فى 8 مباريات وخسر في مباراتين، فيما رفع فريق المصري البورسعيدي رصيده إلى 27 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز، حيث لعب الفريق 14 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مباريات وتلقى الخسارة في مثلهما.