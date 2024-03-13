تعرف على نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا 2024

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي جرى سحبها أمس «الثلاثاء»، عن مواجهة سهلة نسبيًا للنادي الأهلي، حامل اللقب والأكثر تتويجا بلقب البطولة القاري.

وكان قد تأهل إلى هذا الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، فريقان عربيان، وهما الأهلي المصري، والترجي التونسي.

وأوقعت القرعة نادي الأهلي في مواجهة فريق سيمبا التنزاني، الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بأقل عدد من الانتصارات «حقق فوزين فقط» ويتساوى مع يانج إفريكانز التنزاني، فيما سيلعب نادي الترجي ضد فريق أسيك ميموزا أبيدجان الإيفواري.

وفي ما يلي مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا 2024:

سيمبا التنزاني × الأهلي المصري

مازيمبي الكونغولي × بترو أتلتيكو الأنغولي

الترجي التونسي × أسيك ميموزا الإيفواري

يانغ أفريكانز التنزاني × صن داونز الجنوب إفريقي

نتيجة قرعة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024:

المباراة الأولى: الفائز من (الترجي ضد أسيك ميموزا) × الفائز من (يانغ أفريكانز × صن داونز)

المباراة الثانية: الفائز من (مازيمبي × بترو أتلتيكو ) × الفائز من (سيمبا × الأهلي).