بثلاثية فى مرمى نابولى.. برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حجز برشلونة مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، لينهي لعنة لازمته 4 سنوات، حيث تغلب الكتالونى على نابولي (3-1)، مساء أمس «الثلاثاء»، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذالنتيجة، يتفوق فريق برشلونة بنتيجة (4-2) في مجموع مباراتي ثمن النهائي، بعد انتهاء الذهاب في ملعب فريق نابولي بالتعادل (1-1).

تقدم برشلونة في الدقيقة 15 من المباراة التي احتضنها ملعبه «مونتجويك»، بهدف من توقيع فيرمين لوبيز، وأضاف الفريق الكتالوني هدفا ثانيا بعد دقيقتين أحرزه جواو كانسيلو، فيما سجل أمير رحماني هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 30، واختتم اللاعب روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية البارسا في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، وبهذا يصل برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ نسخة 2019-2020.

وفي المواسم الـ3 الماضية من دوري أبطال أوروبا، خرج برشلونة من دور الـ16 مرة، ومن مرحلة المجموعات مرتين متتاليتين.

وينتظر برشلونة معرفة منافسه في ربع نهائي دوري الأبطال بعد إقامة قرعة هذا الدور يوم الجمعة 15 مارس الحالي.