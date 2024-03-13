وزير الصحة ينعي الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق 

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.يذكر أن الدكتور حمدي السيد عمل أستاذا لأمراض القلب في كلية طب جامعة عين شمس، وعضوا بالجنة العلمية لترقية الأساتذة، وعضوا لمجلس الشعب لثلاث دورات متتالية، كما تقلد منصب نقيب عام أطباء مصر لأربع دورات متتالية، وله الكثير من المواقف المشهودة، حفاظا على مهنة الطب وحقوق الأطباء، وله العديد من المساهمات الفكرية والإبداعية في مجالات الصحة.