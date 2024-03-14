تشكيل ليفربول المتوقع.. صلاح أساسيًا ضمن 6 تغييرات أمام سبارتا براج

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سبارتا براج التشيكي في إياب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي «يوربا ليج»، والتى على ملعب «آنفيلد» في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية، أن يورجن كلوب سيعتمد على الدولي المصري محمد صلاح ليشارك أساسيًا في لقاء الليلة، حيث شهدت آخر مباراتين منذ عودة صلاح للتدريبات الجماعية بعد الإصابة، ظهوره كبديلاً أمام سبارتا براج ثم لقاء مانشستر سيتي.

ومن المتوقع أن يُجرى كلوب بعض التغييرات عن لقاء مانشستر سيتي الأخير، حيث سيعتمد على الثلاثي الهجومي: محمد صلاح، كودي جاكبو، ولويس كوماس.

وذكرت صحيفة «standard» البريطانية، أنه من المقرر أن يلعب ليفربول بطريقته المعتادة وهيّ «4-3-3»، على أن يكون التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: كويمين كيليهر – خط الدفاع: كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، كوانساه، كونستانتينوس تسيميكاس – خط الوسط: ماكونيل، واتارو إندو كلارك – خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس كوماس.

ويسعى ليفربول أن يحقق بطولة الدوري الأوروبي في النسخة الجارية، كما ينافس «الريدز» على بطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.