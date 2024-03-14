التموين: إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على اصحاب المخابز البلدية  

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزارياً رقم ( 8 ) لسنة 2024، بشأن

إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن شهر مارس 2024 إلي ابريل 2024.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان و تيسيرا على أصحاب المخابز البلدية والتخفيف عليهم خلال الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك .

و أكد المصيلحي حرص الوزارة على استمرار عمل كافة المخابز البلدية العاملة في انتاج الخبز البلدى المدعم عملا على زيادة منافذ توزيع الخبز للمواطنين ، وضرورة توافر رغيف الخبز البلدى المدعم بكافة المناطق ، والإستمرار في مزاولة النشاط على الوجه المعتاد خلال ايام الشهر الفضيل.