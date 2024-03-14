الزمالك يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين بسبب سوء النتائج

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرار بشأن تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، كما أن مجلس إدارة نادي الزمالك فى طريقه لاتخاذ قرار بإيقاف مستحقات جميع اللاعبين، وذلك خلال الفترة المقبلة لحين تحسن النتائج.

ومن المقرر أن يبلغ مدير الكرة عبد الواحد السيد، اللاعبين بإيقاف المستحقات بناء على قرار المجلس، الذى سيعقد إجتماع مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، خلال الساعات المقبلة لبحث أسباب تراجع مستوى الفريق.

وتعد خسارة الزمالك من الجونة هي الخسارة الرابعة للفريق في الموسم الحالي، لبطولة الدوري المصري الممتاز بعد الخسارة امام كلا من المصري وزد إف سي وإنبي.

وقرر المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك جوزيه جوميز منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 3 ايام عقب مباراة الجونة، على أننأن

يستأنف تدريباته يوم «السبت» المقبل على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، إستعدادا لمباراة فيوتشر في بطولة الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع فريق فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم 31 مارس الجاري على ستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة يوم 7 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.