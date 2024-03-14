مارسيل كولر يطالب بتقرير شامل عن سيمبا التنزاني

كلف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، جهازه المعاون بتقديم تقرير شامل عن فريق سيمبا التنزاني، الذي أوقعته القرعة في مواجهة المارد الأحمر، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب مارسيل كولر، أن يشمل التقرير كل المعلومات الخاصة عن بطل تنزانيا خلال الفترة الماضية، بدايةً من الصفقات الجديدة التي أبرمها وأبرز لاعبيه، ونتائجه في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لنتائج مواجهاته الأخيرة في الدوري المحلي.

وطالب كولر معاونيه بضرورة أن يكون التقرير «مُلما بكل كبيرة وصغيرة في الفريق التنزاني، خاصة وأنه أحد أهم الفرق في القارة الإفريقية، ويمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، فضلا عن أن المارد الأحمر فشل في تحقيق الفوز عليه في آخر جولتين بالدوري الإفريقي في نسخته الأولى والتي أقيمت قبل أشهر قليلة».

ويسابق المدير الفني للأهلي، الزمن، لتجهيز الخطة اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سيمبا التنزاني، في موقعة الذهاب التي تقام بدار السلام، قبل موقعة الإياب في القاهرة.

ويقام ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024، بين الأهلي وسيمبا، أحد يومي 29 ، و30 مارس الجاري، فيما تقام مباريات الإياب أحد يومي 5 ، 6 أبريل المقبل.